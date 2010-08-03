Сьогодні суд ухвалить вирок у справі про побиття фотокора УНІАН

Сьогодні суд ухвалить вирок у справі про побиття фотокореспондента УНІАН Віталія ДАНИЛЬЧЕНКА під час рейдерського захоплення коньячного заводу АПФ "Таврія" у Новій Каховці Херсонської області.

За словами В.ДАНИЛЬЧЕНКА, сторона звинувачення просить суд засудити єдиного обвинуваченого у справі до штрафу у розмірі 1,36 тис. грн.

"Про якесь інше покарання не йдеться", - сказав В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня 2009 року увечері група невідомих намагалася захопити адміністративну будівлю заводу ВАТ "Агропромислова фірма "Таврія". До адмінбудівлі заводу під`їхали три автобуси з невідомими у кількості майже 170 осіб, які були одягнені у чорну уніформу і екіпіровані спецзасобами. Ці люди спробували узяти штурмом адмінбудівлю. На захист заводу виступили його співробітники і місцеві жителі, в цілому близько 1 тисячі осіб.

Під час рейдерського захоплення адмінбудівлі заводу "Таврія" постраждав фотокореспондент УНІАН по Херсонській області В.ДАНИЛЬЧЕНКО. Охоронці заводу завдали йому тілесні ушкодження і розбили фотоапаратуру.

18 вересня стало відомо, що прокуратура порушила кримінальну справу за фактом побиття В.ДАНИЛЬЧЕНКА. Справа була порушена за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 171 (перешкоджання професійній діяльності журналіста) і ст. 125 (завдання тілесних ушкоджень).