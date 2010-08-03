На Харківщині у ДТП загинули двоє водіїв

У селищі Манченки Харківської області в результаті зіткнення двох автомобілів на автошляху Київ - Харків – Довжанський загинули дві людини.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Харківській області, 1 серпня о 22.30 сталося зіткнення автомобілів «ГАЗ-31029» і «Форд». Обидва водії загинули на місці події, а 49-річна пасажирка «ГАЗ-31029» була госпіталізована.