Сексуальна експлуатація як бізнес-конвеєр

У Києві співробітниками УБОЗ затримано 46-річного лідера злочинного угруповання, яке впродовж останніх двох років вивезло до Чеської Республіки понад 200 жінок і продало їх сутенерам для сексуальної експлуатації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, чоловік організував на території України мережу з вербування молодих жінок, які шукали можливості виїхати на заробітки за кордон.

Наразі 160 потерпілих жінок повернуто на батьківщину.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Києві відносно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини).