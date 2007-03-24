Сексуальна експлуатація як бізнес-конвеєр
19:19, 24 березня 2007Разное
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У Києві затриманий лідер ОЗУ
У Києві співробітниками УБОЗ затримано 46-річного лідера злочинного угруповання, яке впродовж останніх двох років вивезло до Чеської Республіки понад 200 жінок і продало їх сутенерам для сексуальної експлуатації.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, чоловік організував на території України мережу з вербування молодих жінок, які шукали можливості виїхати на заробітки за кордон.
Наразі 160 потерпілих жінок повернуто на батьківщину.
Слідчим управлінням ГУМВС України в Києві відносно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини).
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