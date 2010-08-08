У США створили штучний розум, який може еволюціонувати

Ученим з університету штату Мічиган (США) вдалося створити штучний розум, який здатний на самостійну еволюцію аналогічно біологічним організмам.

Про це пише британський тижневик New Scientist.

"Поки світові ЗМІ, політики і філософи обговорюють питання про можливість і бажаність створення штучного інтелекту, вченим із американського університету штату Мічиган вдалося побудувати нові форми інтелектуального життя", - зазначає видання.

За даними тижневика, альтернативний інтелект має вид складних комп`ютерних програм - так званих цифрових організмів. Ці електронні організми володіють власною "ДНК" - початковими кодами програми. Проте американські науковці заклали в цю "ДНК" здібність до мутації і самостійного набуття штучним розумом нових властивостей і здібностей.

Як виявилось, пише видання, цифрові організми навчилися користуватися даною особливістю, характерною до цього лише біологічним структурам. Виник процес "розмноження" цих організмів, у результаті якого кожне нове їх покоління стає все більш "розумним і вмілим".

В результаті, зазначає New Scientist, зараз світ вступив в абсолютно нову технологічну епоху, коли "рукотворний розум не тільки вже існує, але його розвиток досяг такого рівня, коли він почав розвиватися самостійно, без втручання людини".

Видання не виключає, що таким чином світ опинився на порозі появи "розумних машин", здатних до мислення і виконання ряду функцій, властивих людському головному мозку, повідомляє ІТАР-ТАСС.