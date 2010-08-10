Двох туристів віднесло на надувному матраці у відкрите море

В Азовському морі врятували

Запоріжжя. 10 серпня. УНІАН. В Азовському морі врятували 2 відпочиваючих, яких на надувному матраці віднесло у відкрите море.

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС в Запорізькій області, 38-річний і 31-річний жителі Бердянська мало не загинули, відпочиваючи на матраці в морі в районі бердянського міського пляжу.

"Чоловіків віднесло у відкрите море на відстань у межах 1 500 метрів від берега. Самостійно дістатися берега вони не змогли, знесилили і почали подавати руками сигнали про допомогу", - повідомили в МНС, відзначивши, що працівники рятувальної станції 1-го бердянського комунального підприємства "Рятувальна водолазна служба" помітили постраждалих, вийшли в морі на катері "Сарепта" і доставили чоловіків, яких віднесло у море, на берег.