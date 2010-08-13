“Пісяючого хлопчика” у Брюселі вдягне у вишиванку найсильніша людина Планети (прес-конференція)
17 серпня о 10.30 в інформаційному агентстві УНІАН ( Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція організаторів святкування Дня Незалежності України у Європі – в Брюсселі, столиці Євросоюзу.
24 серпня символ Брюсселю - “Manneken Pis” (“Пісяючий хлопчик”) вдягне у вишиванку найсильніша людина Планети – українець Василь ВІРАСТЮК.
Як європейців цього року долучать до святкування Дня української Незалежності?
Як відбувається популяризація України за кордоном?
Яка роль культурних проектів у формуванні позитивного іміджу України?
Учасники прес-конференції:
Президент Європейської Асоціації українців, організатор свята у Брюселі Олексій ТОЛКАЧОВ;
автор проекту «Парк Київська Русь», президент БО «Слов’янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО;
найсильніша людина Планети (2004, 2007 рр.) Василь ВІРАСТЮК;
київська художниця Тетяна ГОРЮШИНА.
На представників ЗМІ очікує сюрприз – художниця Тетяна ГОРЮШИНА презентує подарунок столиці Євросоюзу, Брюселю – від України.
Акредитація за тел.: (044) 461-99-37, моб. (097) 352-66-51.
Контактна особа: Олена ПЕТРУШЕНКО.