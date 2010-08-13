“Пісяючого хлопчика” у Брюселі вдягне у вишиванку найсильніша людина Планети (прес-конференція)

17 серпня о 10.30 в інформаційному агентстві УНІАН ( Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція організаторів святкування Дня Незалежності України у Європі – в Брюсселі, столиці Євросоюзу. 24 серпня символ Брюсселю - “Manneken Pis” (“Пісяючий хлопчик”) вдягне у вишиванку найсильніша людина Планети – українець Василь ВІРАСТЮК. Як європейців цього року долучать до святкування Дня української Незалежності? Як відбувається популяризація України за кордоном? Яка роль культурних проектів у формуванні позитивного іміджу України? Учасники прес-конференції: Президент Європейської Асоціації українців, організатор свята у Брюселі Олексій ТОЛКАЧОВ; автор проекту «Парк Київська Русь», президент БО «Слов’янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО; найсильніша людина Планети (2004, 2007 рр.) Василь ВІРАСТЮК; київська художниця Тетяна ГОРЮШИНА. На представників ЗМІ очікує сюрприз – художниця Тетяна ГОРЮШИНА презентує подарунок столиці Євросоюзу, Брюселю – від України. Акредитація за тел.: (044) 461-99-37, моб. (097) 352-66-51. Контактна особа: Олена ПЕТРУШЕНКО.

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