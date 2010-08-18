Від вибуху пляшки з невідомою речовиною постраждали четверо дітей
09:49, 18 серпня 2010Разное
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Інцидент у Вінниці
У Вінниці внаслідок вибуху пластикової пляшки з невідомою речовиною постраждали чотири дитини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області, вибух стався вчора о 17.00 біля новобудови у приватному секторі. Постраждали дві дитини 1999 р.н., одна дитина 2002 р.н. та одна дитина 2005 р.н. Діти госпіталізовані.
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