«Ти мене поважаєш?» Доповнення до досвіду великого брата

Повідомлення преси: “Міністр фінансів Росії: випив, закурив - допоміг державі» спочатку викликало легкий острах. Невже північний сусід нежартома перейнявся боротьбою з пияцтвом і палінням? Адже всьому дорослому населенню країн на пострадянського просторі добре відомо: нічого доброго держава своїм громадянам не дозволить, отже робити треба навпаки. Але все виявилося значно прозаїчніше.

Олексій Кудрін таким оригінальним чином всього лише агітував за мінфінівський проект поправок до Податкового кодексу, який передбачає підвищення акцизів на тютюн на 30-40% за рік і на алкоголь, - на 10% в рік. І так три роки поспіль... На думку міністра, таке нововведення дасть змогу алкоголікам і курцям відчути свою соціальну значущість і зробити більший, порівняно з необтяженими шкідливими звичками громадянами, внесок у розв’язання соціальних проблем і (що найчудовіше!) в поліпшення... демографічної ситуації. "Ми хочемо, щоб люди відчували, що той, хто п`є горілку, хто палить, той більше внесе допомогу державі", - пояснив міністр.

Цікаво, що має вийти в результаті? Країна щасливих і шанованих (принаймні, в своєму вузькому колі) алкоголіків? Адже ця частина населення переважну частину часу, за винятком періодів похмілля, справді щосили насолоджується життям і всім задоволена попри зовнішні обставини. Треба визнати, якась логіка тут присутня. Чого не скажеш про святу впевненість українських нардепів, що те ж саме підвищення акцизів на алкоголь і тютюн чомусь має примусити українців відмовитися від шкідливих звичок. Ага, щас!

- Тато, а коли горілка подорожчає, ти менше питимеш?

- Ні синку, ти менше їстимеш...

Але хоч би як там, є тенденція: переважна більшість «фінансових новацій» великого брата рано чи пізно (а з урахуванням необхідності постійного латання дірок в бюджеті, скоріше рано, ніж пізно) перекочовують до «сестрички», тож з`явилося бажання передбачити події. Пропоную українським політикам не просто вкотре «змавпувати», а й запровадити акцизи гамузом на всі шкідливі для життєдіяльності організму продукти.

А саме на: тортики, цукерки, шоколад, солодкі газовані напої, сухарі, чіпси і навіть насіння. А також на всі продукти, що містять консерванти, барвники, емульгатори тощо. І кілька разів на рік ці акцизи підвищувати на користь неухильної боротьби за здоров`я населення.

І аргументи на користь такої боротьби неодмінно знайдуться. Ось, наприклад, сигарети можуть спровокувати рак горла чи легенів. А червоні й жовті харчові барвники, до речі, дозволені в Україні, але заборонені і в ЄС, і в Росії, за деякими даними, можуть викликати появу ракової пухлини скрізь, де вона в принципі може розвинутися. Або ось хвороби серцево-судинної системи, які можуть з`явитися і від пияцтва, і від куріння, від ожиріння з`являться гарантовано! То що шкідливіше: сигаретка чи тортик? О, до речі, треба б підкинути Америці ідею запровадити акцизи на фаст-фуди, адже там ожиріння ось уже кілька років поспіль має статус національного лиха. Та й про колосальну шкоду солодких напоїв і чіпсів з сухарями медики не один рік криком кричать, але на шляху цього сміття до шлунків українців нардепи і не думають зводити ніяких перешкод. Чому?

Отже прошу уряд Миколи Азарова уважно розглянути мою ідею. Тим більше, що до непопулярних реформ нинішня влада готова, про що говорила, і що демонструвала неодноразово. І в установку Президента щодо покрокового, але неухильного підвищення якості життя моя ідея чудово вписується. Імідж країни знову-таки: Україну вже не можна буде звинуватити в тому, що вона одержує дохід за рахунок шкідливих звичок населення. Про безперечну користь для хронічно дірявого держбюджету я вже й не кажу. Закладемося: через якийсь десяток років після введення акцизів на «все підряд шкідливе» МВФ почне вимолювати кредити в України і обіцяти натомість підвищення транзитної ставки на газ за рахунок зростання цін для країн Євросоюзу?

Віра Сорока