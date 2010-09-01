Міністр фінансів Росії: випив, закурив - допоміг державі

Курці і любителі алкоголю нестимуть быльше соціальне навантаження, ніж люди, які ведуть здоровий спосіб життя, заявив віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій Кудрін в середу журналістам. Про це повідомляє "РИА Новости". Кудрін відзначив, що підвищення з 2011 року акцизів на тютюн і алкоголь виконує дві мети: не тільки збільшення бюджету, але й соціальне навантаження. "Викурив пачку сигарет, значить, більше вніс коштів на вирішення соціальних задач, підтримку демографії, розвиток якихось інших соціальних послуг", - сказав Кудрін. "Ми хочемо, щоб люди відчували, що той, хто п`є горілку, хто палить, той більше вносить допомогу державі", - сказав він.

Мінфін РФ підготував проект поправок до Податкового кодексу РФ, що передбачають збільшення акцизів на тютюн в 2011-2013 роках на 30-40% в рік і на алкоголь, - на 10% в рік.