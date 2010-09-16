29 людей загинули через виліт пасажирського автобуса з траси

В Ірані пасажирський автобус вилетів за межі траси і перекинувся, загинули 29 людей, 10 постраждали. Трагедія сталася на автодорозі між містами Тегеран і Саве. Усі потерпілі госпіталізовані, передає IRNA.

Як повідомляють представники іранської дорожньої поліції, винуватцем ДТП ймовірно є водій транспортного засобу, який не впорався з його управлінням через втому.