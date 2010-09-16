29 людей загинули через виліт пасажирського автобуса з траси
02:28, 16 вересня 2010Разное
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Автокатастрофа в Ірані
В Ірані пасажирський автобус вилетів за межі траси і перекинувся, загинули 29 людей, 10 постраждали. Трагедія сталася на автодорозі між містами Тегеран і Саве. Усі потерпілі госпіталізовані, передає IRNA.
Як повідомляють представники іранської дорожньої поліції, винуватцем ДТП ймовірно є водій транспортного засобу, який не впорався з його управлінням через втому.
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