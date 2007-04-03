Ківалов таки хоче бути головою ЦВК

Народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ заявляє, що ініціюватиме відставку суддів Печерського районного суду Києва, які зупинили дію постанов Верховної Ради щодо Центральної виборчої комісії.

Про це С.КІВАЛОВ сказав сьогодні увечері в ефірі “5 каналу”.

Він наполягає, що рішення ВР про поновлення повноважень попереднього складу ЦВК є легітимним і як член Вищої ради юстиції ініціюватиме звільнення суддів

За словами С.КІВАЛОВА, ухвалення таких рішень - не в компетенції районного суду.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд м. Києва своєю ухвалою від 3 квітня зупинив дію постанов Верховної Ради України від 2 квітня про припинення повноважень нинішнього Центрвиборчкому на чолі з Ярославом ДАВИДОВИЧЕМ і відновлення повноважень ЦВК, очолюваної С.КІВАЛОВИМ.