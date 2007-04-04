На Київщині вантажівка зіткнулася з потягом: є жертви

Поблизу с. Звиняче Тетіївського району Київської області на нерегульованому залізничному переїзді сталося зіткнення вантажного автомобіля "ГАЗ-53" з дизельним поїздом № 6294 "Жашків-Козятин".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо -транспортної пригоди загинула 1 особа та 2 особи з травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано до центральної районної лікарні. Постраждалих серед пасажирів поїзда немає. Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди - порушення водієм автомобіля правил дорожнього руху при перетині залізничного переїзду.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Київській області.