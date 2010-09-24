ДТП в Дніпропетровську: постраждали шестеро людей

11:26, 24 вересня 2010
Разное
2194 0

BMW врізався в припарковане авто

Вчора о 23.45 у Дніпропетровську сталось зіткнення автомобілів “BMW” та “Dacia Logan”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій “BMW” не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на припаркований у крайній правій смузі автомобіль “Dacia”.

Внаслідок ДТП водій, двоє пасажирів автомобіля “Dacia” і троє пасажирів “BMW” отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter