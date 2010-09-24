ДТП в Дніпропетровську: постраждали шестеро людей
11:26, 24 вересня 2010Разное
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BMW врізався в припарковане авто
Вчора о 23.45 у Дніпропетровську сталось зіткнення автомобілів “BMW” та “Dacia Logan”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій “BMW” не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на припаркований у крайній правій смузі автомобіль “Dacia”.
Внаслідок ДТП водій, двоє пасажирів автомобіля “Dacia” і троє пасажирів “BMW” отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
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