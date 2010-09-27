У зіткненні двох ВАЗів постраждали 12 людей

У дорожньо-транспортній пригоді в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області постраждало 12 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у неділю, 26 вересня, в Кривому Розі водій автомобіля “ВАЗ-2107”, виконуючи обгін виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "ВАЗ-2103”. Унаслідок пригоди обидва водії, та п`ятеро пасажирів з кожного авто отримали тілесні ушкодження та були доставлені до міських лікарень. Серед травмованих - двоє дітей семи та дев`яти річного віку.

Ведеться слідство.