Гей, на Майдані, – «Мурку» давай!

Послання, яке надійшло до нас із місця ув’язнення, простій людині непросто зрозуміти. Але, як нам здається, ув’язнені Лук’янівського СІЗО, почувши, що на Майдані тепер крутять блатну музику, просять зробити голосніше й поставити «Мурку»... Ув’язнені Лук’янівського СІЗО передали вчора кореспондентові Антону Зікорі через своїх людей послання, або, як мовиться, маляву, і дуже просили опублікувати її. Ми, звичайно, не можемо відмовити в проханні, тож читайте. Коли що не зрозумієте з написаного, – то вже не наша вина.

Послання

Ну, что, дорогие, держите клешню от гостей деда Лукьяна! Короче, мы в общих чертах знаем, что делается у вас на воле (век не видать!). Движуха у вас там своя: оно нам понятно авторитеты заявляют друг другу, но то их дела. Для нас-то это все равно игра на шур. Вон у вас один скачок-самородок сказал, что ваш кагал будет копошиться аж до 2011 года. Нам, конечно, до этого дела нет, до этих пор еще десять раз можно дубаря врезать, так что нам это все до кормы.

Мы вот о чем с вами хотим провода натянуть. Если в начале там на вашей орбите голимый музон бацали, от которых амбаруху сводило так, что не горюй, то сейчас, как стерли умняк с паспорта, сразу центровые звуки попрыгали. Нам ведь тут все слышно, под что ваши фраера торчат: это и Гарик Кричевский, и Миша Круг (царство ему небесное, намазал лоб зеленкой пацан). От такого музаря самая гнилая шпаклевка и баланда внутрь запросто залезет. Единственная просьба: делайте погромче свою коробку с кипишем: вашим фраерам и так все понятно, но наш дед Лукьян старенький уже, не все слышит. Уж подогрейте пацанов, если не в падлу. И еще. Нарежьте для нас «Мурку», если можно. Многого ведь не просим, но если раз в час будете замутить для нас эту песню, мы всей академией будем вам благодарны!

Вот и все. Корню нашему лохматому – привет, а бесовкам скажите, что как откинемся, сразу на Майдан придем. Ну, покеда, фраера! До скорой встречи.

Без підпису