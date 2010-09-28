Голова Авіаадміністрації отримав прочухана за літак Азарова

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ притягнув до дисциплінарної відповідальності голову Державної авіаційної адміністрації Анатолія КОЛІСНИКА через незадовільну підготовку візиту керівника уряду до Одеси.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабміну від 27 вересня, оприлюдненому на Урядовому порталі.

У мотивувальній частині документу зазначається, що у зв’язку з неналежним виконанням службових обов’язків, зокрема незадовільною підготовкою робочого візиту прем’єр-міністра до Одеської області 23 вересня 2010 р. оголошено догану заступнику міністра транспорту та зв’язку України – голові Державної авіаційної адміністрації А.КОЛІСНИКУ.

Як повідомляли ЗМІ, візит Азарова до Одеси почався із запізненням через поламку прем`єрського літака.