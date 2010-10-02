Картина, яка закликає до вбивства Путіна, буде показана в Луврі

У виставці "Контрапункт: сучасне російське мистецтво", яка відкриється 14 жовтня в паризькому музеї Лувр, братимуть участь всі анонсовані художники та їх твори, зокрема картина Авдея Тер-Оганьяна, яка закликає до замаху на життя прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна.

Про це повідомило у п`ятницю, 1 жовтня, агентство AFP з посиланням на керівництво французького музею, пише Deutsche Welle. Раніше міністерство культури Росії заявило, що картини Тер-Оганьяна можуть бути сприйняті як заклик до насильства. Натомість відомий галерист Марат Гельман повідомив інтернет-порталові gzt.ru, що йому вдалося переконати міністерство зняти цензуру і що оригінали чотирьох робіт Авдея Тер-Оганьяна вже офіційно відправлені з Москви до Парижа.

На епатажній роботі Авдея Тер-Оганьяна, який емігрував до Чехії в 1999 році, зображений чорний прямокутник на червоному тлі, праворуч під ними маленька біла крапка, а внизу - текст: "Цей твір закликає до замаху на життя державного діяча В.В. Путіна в цілях припинення його державної і політичної діяльності".

Москва побачила в цьому заклик до державного перевороту і чинила спротив показові картини, яка неодноразово виставлялася в Росії, за кордоном. Зі свого боку музей пригрозив відмінити виставку, заплановану в рамках Року Росії у Франції, якщо твір Тер-Оганьяна не пустять до Лувра.