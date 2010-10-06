Відрахована через міні-спідницю студентка виграла суд

Суд Бразилії ухвалив виплатити як компенсацію понад 20 тис. доларів студентці, відрахованій з університету міста Сан-Пауло за те, що вона з`явилася на заняття в міні-спідниці, повідомляє Бі-сі-сі.

Натомість адвокати студентки заявили про намір подати апеляцію на таке рішення, вимагаючи більшої суми компенсації.

Студентка, після інциденту з відрахуванням, що спричинило збурення в студентському середовищі і великий резонанс в суспільстві, була відновлена в університеті.