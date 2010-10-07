Студентки роздяглися і зробили подарунок Путіну

Студентки факультету журналістики МГУ підготували прем`єр-міністрові РФ Володимиру Путіну подарунок до дня народження у вигляді еротичного календаря, повідомляє Лента.ру з посиланням на блог прес-секретар руху "Наші".

"Журфаківські дівчата задалися питанням - що може подарувати бідна студентка чоловікові, у якого все є? І блискуче вийшли із складної ситуації, привітавши Володимира Путіна з днем народження зі сторінок сексі-календаря" - пише власниця блогу.

Календар на 2011 рік віддрукований тиражем 50 тисяч. На кожній сторінці розміщено по одній фотографії студентки в білизні і з особистим зверненням до прем`єра - короткою фразою, частина з яких пов`язані з недавніми російськими подіями: "Як щодо третього разу?", "Ліси загасили, а я ще палаю!", "Візьмете другим пілотом?", "Мені не потрібна ринда, мені потрібні ви".

Керівництво факультету журналістики МГУ розкритикувало вчинок студенток, і оцінило, як "нерозумну, безглузду акцію, яка свідчить про відсутність у авторів доброго смаку" і неправомірно використовує назву факультету.

Володимир Путін народився 7 жовтня. У 2010 році йому виповниться 58 років.