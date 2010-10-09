Російську балерину звільнили з Віденської опери за еротику (фото)

Керівництво Віденської державної опери виключило з трупи російську балерину Карину Саркісову - причиною звільнення стала серія еротичних фотографій артистки в одному з австрійських журналів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Пресс.

За словами директора Віденської опери Домініка Мейєра, танцівницю попереджали про можливі дисциплінарні заходи ще в травні, коли вона знялася голою для "Пентхауза". Після того, як в австрійському журналі для чоловіків Wiener в серпні з`явився новий еротичний фотосет Саркісової, адміністрація одного із найстаріших у Європі театрів ухвалила рішення.

"Весь склад балетної трупи шокований новими знімками, що з`явилися в еротичному розділі. На обкладинці журналу написано: "Гола балерина - балет, яким ти його любиш", - розповів Мейєр агентству, додавши, що цей випадок не має прецедентів в багатій історії театру.

Сама Саркісова через пресу заявила, що почувається жертвою дискримінації. За даними агентства, Мейєр найближчим часом повинен зустрітися з балериною, щоб вислухати її пояснення.

Віденська опера виникла у середині XVII століття при дворі австрійських імператорів. У різний час театром керували Густав Малер, Ріхард Штраус і Герберт фон Караян.