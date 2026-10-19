У Києві через російську атаку закрили дві станції метро: як курсуватиме транспорт

Внаслідок пошкодження інфраструктури метро у Києві збільшують кількість автобусів.

Росіяни під час масованого обстрілу Києва пошкодили наземну станцію метрополітену, а також колії та кабельну мережу. Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

"Вранці рух поїздів буде розпочато між станціями "Академмістечко" – "Дарниця" відповідно до графіку. Наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід. На місці працюють усі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену", - зазначили у повідомленні.

Згодом у КМДА сповістили, що внаслідок пошкодження інфраструктури метро у Києві збільшують кількість автобусів на маршрутах №№ 1-М, 118.

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На тимчасовий маршрут № 1-М додадуть:

3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. "Лісова" та ст. м. "Дарниця";

12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Палац спорту".

"Такий розподіл автобусів дозволить забезпечити сполучення з центральною частиною міста, зокрема у випадку оголошення повітряної тривоги, та водночас уникнути надмірного навантаження на ст. м. "Дарниця"", - пояснили у відомстві.

Крім того, на маршрут № 118 додадуть 2 автобуси.

Також тролейбуси №№ 22-К, 27, 30, 42 їздять зі змінами через перекриття руху на вулиці Вадима Гетьмана, зазначили у КМДА.

Рух транспорту організовано:

тролейбуси № 22-К – вул. Ольжича – ст.м. "Лук'янівська" – просп. Повітряних Сил, далі за власним маршрутом;

тролейбуси №№ 27, 30, 42 – ст. "Київ-Волинський", вул. Кадетський Гай, ст.м. "Либідська" – до Індустріального шляхопроводу. У зворотному напрямку – ст.м. "Почайна", вул. Милославська, вул. Ольжича – до вул. Дегтярівської.

Атака РФ на Київ - що відомо

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