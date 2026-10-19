'Це 'пряник'': міністр енергетики США прокоментував дизельну угоду Трампа з РФ

За словами Райта, Москва може отримати вигоду від послаблення обмежень на дизельне паливо лише за умови скорочення військових дій або укладення угоди з Україною.

У неділю, 18 жовтня, міністр енергетики Кріс Райт виступив на захист угоди президента Дональда Трампа з Росією щодо дизельного палива, повідомляє Politico.

Видання розповіло, що Райт назвав цю угоду "стимулом" для Москви, щоб "зменшити" масштаби війни в Україні.

Він додав, що після чотирьох років конфлікту інші спроби привести обидві сторони за стіл переговорів зазнали невдачі.

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"Це "пряник", щоб спробувати покласти край війні. Це не економічний рятувальний круг для Росії. Президент Трамп не збирається просто розвести руками і сказати: "Ну, мабуть, ми ніколи не зможемо це зупинити". Очевидно, що це складна проблема", - запевнив міністр енергетики США у програмі "This Week" на каналі ABC.

За словами Райта, санкції щодо російської нафти залишаються в силі, а Москва може отримати вигоду від послаблення обмежень на дизельне паливо лише за умови скорочення військових дій або укладення угоди з Україною, яка дозволить їй відремонтувати нафтопереробні заводи.

Видання зазначило, що також міністр прокоментував оголошене Трампом енергетичне перемир'я між Україною та Росією, яке заперечили обидві країни.

"Президент Трамп закликає Росію: якщо вони хочуть експортувати дизельне паливо, якщо хочуть отримати ті вигоди, які, на вашу думку, незабаром на них посиплються, – єдиний спосіб, у який вони можуть це зробити, – це енергетичне перемир’я або певне зменшення військових дій", - наголосив Райт.

Примітно, що у нього знову поцікавилися, чи існує це енергетичне перемир'я, на що міністр енергетики США відповів:

"Президент Трамп постійно працює над тим, щоб схилити їх у бік укладення такої угоди".

В статті зазначається, що оцінка Райта різко контрастує з коментарями Трампа щодо перемир’я, висловленими на початку минулого тижня.

"Ну, вони погодилися. Знаєте чому? Тому що я сказав, що ви погодилися. Ось чому", - сказав тоді Трамп на запитання журналіста про нібито досягнуту домовленість.

Видання зазначило, що Райт виступив на захист розширеного винятку, заявивши, що це дозволяє Трампу зберегти гнучкість у ході переговорів з Китаєм щодо війни та торгівлі.

"Він не скасував санкції, запроваджені Ліндсі Гремом. Він лише тимчасово призупинив їхнє застосування", – зауважив міністр енергетики.

Дизельна угода між США та РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами держсекретаря США Марко Рубіо, очільник Білого дому Дональд Трамп скасував на 60 днів масштабні санкції проти російських енергоносіїв, що передбачені законом Ліндсі Грема. Рубіо пояснив, що Трамп має намір використати цей термін, щоб оцінити економічні наслідки цього кроку. Він зазначив, що ситуацію ускладнює те, що "Акт Грема" передбачає не лише санкції проти Росії, а й мита на товари з країн, які імпортують російські енергоресурси. Рубіо також виступив на захист окремої угоди США з Росією, спрямованої на збільшення поставок дизельного палива на світові ринки.

Також ми писали, що в Палаті представників Конгресу внесли законопроєкт який має заблокувати домовленість президента Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального в США та інші країни світу. Документ передбачає скасування винятків із санкцій, заборону інвестицій у російську енергетику та запровадження нових обмежень проти неї. Примітно, що законопроєкт зобов’язує адміністрацію Трампа запровадити санкції проти російського енергетичного сектору. Демократ у комітеті Грегорі Мікс вважає, що домовленість щодо російського дизелю не допоможе знизити витрати американців, натомість принесе додаткові кошти Росії, яка продовжує війну проти України.

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