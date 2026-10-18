Від США пролунали погрози на адресу Європи через можливу відмову від Starlink, – FT

У США критикують нові ініціативи ЄС, спрямовані на обмеження впливу найбільших світових технологічних компаній.

США можуть вжити "руйнівних" заходів у відповідь, якщо ЄС реалізує плани щодо обмеження доступу до радіочастотного спектру для компаній поза межами блоку. Про це посол США в ЄС Ендрю Пуздер заявив у коментарі газеті Financial Times.

Він зазначив, що Європа має право на захист конфіденційної державної інформації, але застеріг від використання законодавства на шкоду американським конкурентам: "Якщо мета полягає в тому, щоб знизити конкурентоспроможність США, то це не є легітимною метою такого роду законодавства".

Він назвав американські продукти надійними, "найкращими у своєму класі". І висловив сумнів у тому, що Закон про цифрові ринки ЄС має на меті покращити конкуренцію. На його думку, він може бути спрямований на поповнення європейського бюджету, з огляду на багатомільярдні штрафи, що накладаються на американські компанії.

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"Починаєш задаватися питанням: ми намагаємося впоратися з конкуренцією на цифровому ринку чи прагнемо отримати дохід від діяльності американських компаній в інтересах Європи?", – сказав він.

Пуздер також заявив, що амбіції Європи щодо зміцнення власної технологічної галузі ризикують бути підірваними через її підхід до регулювання та відлякування інвестицій з боку американських компаній. За його словами, технологічні компанії США відчувають дедалі більше невдоволення через регуляторні обмеження та штрафи з боку ЄС.

Посол вважає, що США та ЄС мають об’єднати зусилля, щоб змагатися з Китаєм у гонці з розвитку штучного інтелекту. Він закликав Європу "відмовитися від регуляторного мислення, коли намагаються щось зупинити лише тому, що ми перебуваємо в гонці з Китаєм" – як у сфері ШІ, так і в галузі квантових обчислень.

Які зміни готує Європа

Видання нагадує, що європейські країни докладають зусиль для зміцнення технологічного суверенітету. Щоб зменшити залежність від американських технологій на тлі непередбачуваної політики Трампа, Європейська комісія представила законопроект "Про розвиток хмарних технологій та штучного інтелекту". Він запроваджує вимоги щодо суверенітету для постачальників хмарних послуг, що стосуються конфіденційної інформації. Також, як заявляється, він спрямований на сприяння зростанню європейських технологічних компаній та створення альтернатив американським технологічним гігантам.

Обмеження Starlink для України

Нагадаємо, що в ніч на 14 жовтня Сили оборони зафіксували обмеження швидкості роботи терміналів компанії SpaceX, які встановлені на швидкісних дронах. Спочатку обмеження стосувалися швидкості 160 км на годину, потім – 72 км на годину.

Через добу робота терміналів відновилася, заявили в Міноборони. Однак є дані, що перебої тривають.

Наслідки збоїв

Проблеми з надійністю доступу до американської системи супутникового зв’язку, а також повідомлення про обмеження передачі американських розвідданих Україні, порушили питання про технологічну залежність Києва та Європи від США. Німецькі оглядачі назвали цю ситуацію попередженням для Євросоюзу і закликають прискорити створення власних оборонних і супутникових систем.

Ситуація стала попередженням і для європейських армій, які також використовують американські космічні системи. Хоча наразі альтернативи американській супутниковій інфраструктурі немає. Лише у Великої Британії є часткова альтернатива – система OneWeb, що налічує близько 650 супутників.

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