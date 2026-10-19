Не можна порівнювати мене з Путіним, - Зеленський

Президент США Дональд Трамп продовжує різко критикувати українського президента на тлі триваючої війни з Росією.

Президент України Володимир Зеленський рішуче засудив нещодавні висловлювання очільника Білого дому Дональла Трампа, в яких той, як припускається, порівняв його з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Politico.

"Не можна порівнювати мене з Путіним. Він – агресор. Він окупував нашу країну. Він вбив дорослих і дітей, своїх солдатів. Він – терорист. І саме тому я сподіваюся, що президент Трамп чітко висловить свою позицію з цього приводу", - заявив Зеленський.

Видання поділилося, що стосунки між Трампом і Зеленським, які ніколи не були особливо міцними, значно погіршилися протягом останніх кількох тижнів, оскільки Трамп продовжує різко критикувати українського президента на тлі триваючої війни з Росією.

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В статті нагадується, що Трамп закликав Україну обрати нове керівництво, а наприкінці минулого тижня заявив, що йому складніше мати справу із Зеленським, ніж із Путіним.

Видання зазначило, що Зеленський раніше заявляв про готовність провести вибори, якщо Росія призупинить свою агресію на 60 днів, і в неділю він ще раз наголосив на цьому.

"Я не можу схвалювати жодних рішень чи слів того чи іншого лідера, якщо вони спрямовані проти України, якщо вони підтримують Росію і безпосередньо Путіна. Ось чому я дуже чесно й відкрито кажу, що він – вбивця. І саме тому, можливо, це не дуже ввічливо, і, можливо, це не те, чого від мене очікує президент Сполучених Штатів. Але краще мати партнерів, які є дуже відкритими й чіткими, ніж тих, хто є вбивцями, навіть із посмішкою на обличчі", - висловив думку Зеленський.

Зеленський та Трамп: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку Трампа, Зеленський не має бажання закінчувати війну й ніколи цього не хотів. Президент США висловив думку, що ще два роки тому Зеленський міг укласти вигіднішу угоду. Трамп додав, що Україна лежить у руїнах, значна частина території втрачена, а Зеленський " позбувся океанів і морів". Трамп знову звинуватив Зеленського в тому, що Україна продовжує завдавати ударів по НПЗ Росії, що шкодить США. Він пояснив, що не хоче підписувати нові санкції проти РФ, бо це може стати причиною, чому Москва вирішить відмовитися від мирних переговорів.

Також ми писали, що Трамп висловив думку, що мирна угода з Росією, якщо й буде укладена, то вже без Зеленського. Президент США додав, що не є великим прихильником українського лідера. Він вважає, що першопричиною війни було президентство Барака Обами, за якого Україну "змусили віддати Крим". При цьому, Трамп назвав тимчасово окупований піворстрів "найкрасивішим шматком землі" зусібіч оточеним океаном.

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