'На правильному боці історії': боєць РДК емоційно звернувся до батька-полковника МВС РФ

23-річний Карел залишив Росію, два роки жив у Казахстані, а у 2025 році приєднався до Російського добровольчого корпусу.

23-річний боєць Російського добровольчого корпусу (РДК) із позивним Карел виїхав із Росії після початку повномасштабного вторгнення та зрештою долучився до боротьби проти російських окупантів. Його батько, полковник Міністерства внутрішніх справ Росії, не встиг дізнатися про рішення сина воювати на боці України. Про це Карел розповів в інтерв’ю 24 каналу.

"Тату, я, як ти й хотів, у спецназі. Щоправда, трохи іншої країни, трохи в іншій структурі, але на правильному боці історії", – звернувся військовий до покійного батька.

Як росіянин вирішив воювати за Україну

Карел народився в Новосибірську. Він здобув юридичну освіту та мав невеликий бізнес у Росії. Його батько служив у російському МВС і хотів, щоб син продовжив кар’єру в правоохоронних органах, однак хлопець обрав інший шлях.

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За словами військового, цікавитися політикою він почав ще в школі. На його погляди, зокрема, вплинули відео на YouTube про російського опозиціонера Олексія Навального. У 2019–2022 роках Карел брав участь в антивладних протестах у Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення він вирішив залишити країну. Спочатку завершив навчання в коледжі та започаткував власну справу, а згодом переїхав до Казахстану, де прожив два роки.

Там Карел фінансово підтримував Україну, зокрема донатив на українські військові підрозділи. Проте з часом він вирішив, що хоче долучитися до боротьби безпосередньо.

"Я зрозумів, що мені хочеться займатися чимось більш крутим, потрібно максимально вписуватися. І я вирішив їхати в РДК", – розповів боєць.

У 2025 році Карел приєднався до Російського добровольчого корпусу. Він брав участь в операціях на Харківському, Запорізькому та Донецькому напрямках.

Батько не встиг дізнатися про його рішення

Батько Карела так і не дізнався, що син вирішив воювати на боці України. За словами військового, чоловік помер через тромб, коли Карел уже перебував в Україні, але ще не встиг розповісти йому про свій вибір.

Попри розбіжності в поглядах, боєць згадує батька з повагою. Він наголосив, що той був хорошим татом, хоча його переконання та служба в російських силових структурах були близькими синові далеко не в усьому.

Росіяни на боці України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російський лейтенант Лев Ступніков, який закінчив престижну військову академію в Санкт-Петербурзі, й потрапив на війну проти України, передавав інформацію українській розвідці.

Як пише WSJ, рішення Ступнікова виступити проти своїх товаришів стало наслідком багаторічного поглиблення розчарування в російській армії.

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