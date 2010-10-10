Незадоволені гей-парадом підпалили офіси правлячої партії в Белграді

У результаті зіткнень між демонстрантами, які протестували проти гей-параду в Бєлграді, і поліцейськими постраждали не менше 44 осіб, повідомляє Бі-бі-сі.

Демонстранти також підпалили офіси правлячої Демократичної партії.

За словами пожежних і медиків, вони ледве справляються з великою кількістю потерпілих.

Гей-парад продовжився в приміщенні під охороною поліції.

Сутички вибухнули, коли учасники демонстрації почали закидати поліцейських каміннями і пляшками із запальною сумішшю.