Незадоволені гей-парадом підпалили офіси правлячої партії в Белграді
20:08, 10 жовтня 2010Разное
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Відбулися сутички з поліцією
У результаті зіткнень між демонстрантами, які протестували проти гей-параду в Бєлграді, і поліцейськими постраждали не менше 44 осіб, повідомляє Бі-бі-сі.
Демонстранти також підпалили офіси правлячої Демократичної партії.
За словами пожежних і медиків, вони ледве справляються з великою кількістю потерпілих.
Гей-парад продовжився в приміщенні під охороною поліції.
Сутички вибухнули, коли учасники демонстрації почали закидати поліцейських каміннями і пляшками із запальною сумішшю.
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