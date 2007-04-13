Лавринович: подібну галіматью неможливо коментувати

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ називає “галіматьєю” твердження про порушення проти нього кримінальної справи і заявляє, що ігноруватиме ці “брудні інформаційні атаки”.

Про це О.ЛАВРИНОВИЧ, заявив коментуючи УНІАН інформацію народного депутата України від БЮТ Валерія ПИСАРЕНКА про те, що прокуратура міста Києва порушила кримінальну справу проти міністра юстиції.

“Подібну галіматью якось коментувати… Це не має нічого спільного з реальним життям, це – чисто пропагандистська війна, яка організовується проти конкретних людей”, - зокрема сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, це не перший раз, коли проти нього організовується “спеціальна інформаційна атака з використанням брудних технологій”, зокрема вигадується неіснуючий привід або так званий “факт”, якого ніколи не було. На думку О.ЛАВРИНОВИЧА, це спрямовано на те, щоб психологічно вплинути чи на нього, чи на інших людей. “Але це марно, це не може вплинути на мою позицію або на мою працездатність”, - заявив міністр, додавши, що ставиться до таких речей “цілком спокійно”.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ сказав, що може “тільки поспівчувати” реальним депутатам, які розповсюджують про нього подібну інформацію, зокрема тому, “наскільки вони опускаються і на майбутнє ставлять дуже великі плями бруду на себе, які відмити буде дуже тяжко”.

В той же час, на запитання, чи не збирається він подавати до суду за наклеп, О.ЛАВРИНОВИЧ відповів негативно. “Популяризувати я нікого не збираюся, тому судитися ні з ким не буду”, - сказав він.

На зауваження, що депутати від БЮТ наполягають на достовірності своєї інформації, міністр зазначив: “Вони самі написали, самі поставили печатку собі і ходять, і тішаться з неї”.

На запитання, чи звертався він до прокуратури, щоб переконатися у відсутності кримінальної справи щодо себе, О.ЛАВРИНОВИЧ відповів: “Я нікуди не звертався, і не збираюся звертатися”. В той же час міністр підкреслив: “Реальних таких дій немає і не було”.

Як повідомляв УНІАН, в БЮТ наполягають, що прокуратура міста Києва порушила кримінальну справу проти міністра юстиції О.ЛАВРИНОВИЧА. Зокрема, народний депутат від БЮТ В.ПИСАРЕНКО повідомив, що за зверненням групи народних депутатів від БЮТ прокуратура Києва порушила кримінальну справу за ч. 2 статті 157 та ст.344 Кримінального кодексу України. За його словами, ці статті регулюють питання накладення відповідальності на особу, яка втручається в діяльність державного діяча, в даному випадку - Президента, а ст.157 стосується порушення виборчих прав громадян. Відповідне рішення, за словами В.ПИСАРЕНКА, є у депутатів БЮТ.

Водночас у Генеральній прокуратурі та прокуратурі м. Києва УНІАН спростували заяви В.ПИСАРЕНКА про порушення кримінальної справи стосовно міністра юстиції.