Автопорушник вкусив інспектора за стегно

Росіянин, який укусив автоінспектора за стегно, одержав 1 рік умовно, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу прокуратури Удмуртії.

Наприкінці липня в м.Кізнер 39-річний чоловік був затриманий інспектором за управління автомобілем у нетверезому стані. У машині ДПС порушник, якого везли на медичний огляд, укусив інспектора в ліве стегно. За насильство проти представника влади чоловік засуджений до умовного покарання з випробувальним терміном 1,5 роки.