Катерина Ющенко: не можна покладатися на саму лише державу

Не тільки держава, але й суспільство має робити все можливе для підтримки талановитої молоді, щоб дати їй можливість реалізувати свої таланти і здібності. На цьому наголосила голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО, виступаючи 14 квітня на церемонії нагородження переможців Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, цей захід відбувся у рамках Національного молодіжного форуму у приміщенні Культурно-мистецького центру Києво-Могилянської академії.

«Не тільки держава, але і вся українська громада повинна робити все можливе, аби підтримувати талановитих молодих людей, дати їм можливість долучитися до розбудови нашої держави шляхом реалізації власних талантів та здібностей, – підкреслила К.ЮЩЕНКО. – Ми повинні розуміти, що серед світової спільноти Україна може посісти гідне місце тільки тоді, коли максимально використає та розвине те, що щедро дав їй Бог – розум та інтелект нації».

К.ЮЩЕНКО висловила особливу подяку всім учасникам конкурсу, їхнім батькам та педагогам.

Перед учасниками церемонії також виступили міністр у справах сім’ї та молоді Віктор КОРЖ, перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, народний депутат України Наталя ПРОКОПОВИЧ, заступник міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, заступник міністра освіти на науки Василь ШИНКАРУК, президент Академії педагогічних наук Василь КРЕМЕНЬ, директор проекту UCAN Барбара ФЕЛІТІ.

К.ЮЩЕНКО вручила переможцям спеціальні призи від Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» – енциклопедичне видання «Лауреати Нобелівської премії, 1901-2001 роки».

Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України» тривав з листопада 2006 року по січень 2007 року. На конкурс було подано майже 900 робіт з усіх областей України.