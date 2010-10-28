Рада Європи присвоїла Одесі статус "міста 12 зірок"

Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи присвоїв Одесі статус «міста 12 зірок».

Про це повідомляється на офіційному сайті Одеси.

«Так відзначено активну участь Одеси в процесах розвитку місцевої демократії, – говориться в повідомленні. – Рада Європи удостоює цього статусу міста, муніципалітети яких приділяють велику увагу підвищенню обізнаності своїх громадян про місцеву демократію і роль місцевих рад».

Крім того, повідомляє сайт міста, «Одеса включена до складу правління Ліги історичних міст. Рішення про це ухвалене на засіданні Генеральної Асамблеї цієї міжнародної організації, до якої Одеса приєдналася в 2008 році».

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році Одеса була обрана пілотним містом в Україні з проведення Європейського тижня місцевої демократії (ЄТМД). У 2010 році основною темою акції став вплив городян на боротьбу зі змінами клімату.

*** Ліга історичних міст — міжнародна організація, членами якої є більш як 70 великих міст. До неї, зокрема, входять міста, що мають велику кількість видатних споруд, архітектурних пам`яток, визначних пам`яток та історичних місць (Відень, Рим, Париж, Прага, Бостон, Амстердам, Брюссель, Афіни, Барселона, Будапешт, Краків, Дублін, Единбург, Флоренція, Женева, Стамбул, Єрусалим, Лісабон, Нікосія, Санкт-Петербург, Прага, Монреаль та інші).

Ліга історичних міст, заснована в 1994 році, розробляє і здійснює програми в галузі культури, історії, мистецтва, науки, екології. Декларовані цілі — розвиток різних культур, творчих процесів, інновації, збереження і реконструкція історичної та культурної спадщини.