Букмекери приймають ставки на наречену англійського принца

21:23, 16 квітня 2007
Разное
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Від жінки-офіцера до одностатевого обранця

Кейт Мідлтон. Фото AFPАнглійські букмекери почали приймати ставки на те, хто стане нареченою принца Вільяма, який саме розійшовся зі своєю близькою подругою Кейт Мідлтон, повідомляє AFP.

Лідером в списку авторитетної контори William Hill є абстрактна жінка-офіцер армії Великобританії (шість до одного). Популярність такого варіанту розвитку подій у букмекерів пояснюється тим, що принц сам є випускником Королівського військового коледжу.

Друге місце в списку претенденток займає англійка Тара Палмер-Томкінсон (вісім до одного), яка перебуває в дружніх відносинах з королівською сім`єю. Слідом за нею йде австралійська співачка Кайлі Міноуг (14 до одного), на четвертій позиції розташувалася Брітні Спірс (20 до одного), на п`ятій - модель Кілі Хезелл (22 до одного), на шостій - російська тенісистка Марія Шарапова (33 до одного).

Букмекери також не виключають, що принц Вільям візьме шлюб з чоловіком: ставки на одностатеве весілля за участю члена королівської сім`ї приймаються з розрахунку 100 до одного.

Лента.ру

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