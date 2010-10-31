Учені знайшли справжні інгредієнти щастя
Як виявили учені, для простого людського щастя потрібен не мішок грошей, а елементарна сімейна ідилія. Про це пише ТСН.
Австралійські вчені склали список "інгредієнтів" простого людського щастя.
Виявляється, твердження "не родися красивим, а родися щасливим" вже ролі не грає, бо людина незалежно від свого минулого, зовнішності і соціального становища сама може зробити себе щасливою.
А для цього потрібно:
- Вести здоровий спосіб життя,
- Мріяти,
- Ставити перед собою цілі,
- Вірити в їх здійснення,
- Мати улюблену справу, роботу,
- Брати участь у громадському житті.
А найголовніше - вдалий вибір дружини. І справа зовсім не в грошах, а в хорошій психологічній сумісності. За словами керівника проекту Брюса Хеді, "знервована обстановка в сім`ї згубна для подальших відносин".
"Якщо обидва партнери дивляться разом в майбутнє, підтримують не тільки в радості, але і в горі, допомагають одне одному вести домашнє господарство, виховувати дітей, така сім`я "приречена" на щастя, - наголошують учені.
При цьому гроші також можуть стати інгредієнтом щасливого життя. Але не головним і не основним. Це лише шлях до щастя, додають учені.