Учені знайшли справжні інгредієнти щастя

Як виявили учені, для простого людського щастя потрібен не мішок грошей, а елементарна сімейна ідилія. Про це пише ТСН.

Австралійські вчені склали список "інгредієнтів" простого людського щастя.

Виявляється, твердження "не родися красивим, а родися щасливим" вже ролі не грає, бо людина незалежно від свого минулого, зовнішності і соціального становища сама може зробити себе щасливою.

А для цього потрібно:

- Вести здоровий спосіб життя,

- Мріяти,

- Ставити перед собою цілі,

- Вірити в їх здійснення,

- Мати улюблену справу, роботу,

- Брати участь у громадському житті.

А найголовніше - вдалий вибір дружини. І справа зовсім не в грошах, а в хорошій психологічній сумісності. За словами керівника проекту Брюса Хеді, "знервована обстановка в сім`ї згубна для подальших відносин".

"Якщо обидва партнери дивляться разом в майбутнє, підтримують не тільки в радості, але і в горі, допомагають одне одному вести домашнє господарство, виховувати дітей, така сім`я "приречена" на щастя, - наголошують учені.

При цьому гроші також можуть стати інгредієнтом щасливого життя. Але не головним і не основним. Це лише шлях до щастя, додають учені.