Вантажівка буквально зім`яла маршрутку: загинули 12 чоловік

Сьогодні о 13.10 у Хмельницькій області внаслідок ДТП загинуло 12 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на 202-му км автошляху Стрий-Кіровоград-Знам`янка водій вантажного автомобіля "Рено" заснув за кермом, автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Мерседес".

Від потужного удару мікроавтобус зім`яло, а водій та 11 пасажирів, які у ньому перебували, від отриманих травм загинули на місці події.

Водій "Рено" отримав тілесні ушкодження і госпіталізований до лікарні.

З`ясовуються особи загиблих та обставини трагедії.