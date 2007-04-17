Вантажівка буквально зім`яла маршрутку: загинули 12 чоловік
15:22, 17 квітня 2007Разное
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Водій "Рено" заснув за кермом
Сьогодні о 13.10 у Хмельницькій області внаслідок ДТП загинуло 12 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на 202-му км автошляху Стрий-Кіровоград-Знам`янка водій вантажного автомобіля "Рено" заснув за кермом, автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Мерседес".
Від потужного удару мікроавтобус зім`яло, а водій та 11 пасажирів, які у ньому перебували, від отриманих травм загинули на місці події.
Водій "Рено" отримав тілесні ушкодження і госпіталізований до лікарні.
З`ясовуються особи загиблих та обставини трагедії.
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