Пенсіонери віддали пожежним і лікарям 10 мільйонів доларів

Канадські пенсіонери Аллен і Вайолет Ладж (Allen and Violet Large) віддали добродійним організаціям 10,6 мільйона доларів, виграних ними у лотерею, повідомляє Associated Press.

Як оголосив 4 листопада 75-річний Аллен Ладж, він і його дружина стали власниками великого виграшу в лотерею Lotto 6/49 у середині липня 2010 року. Всього подружжя виграло 10,9 мільйона доларів. 10,6 мільйона з цієї суми подружжя вирішило передати на добродійність. У списку одержувачів коштів від канадських пенсіонерів виявилися пожежні, лікарі, відділення Червоного Хреста, а також кладовища.

Пояснюючи своє рішення віддати практично всю виграну суму на добродійність, Аллен Ладж заявив: "Ми задоволені тим, що в нас є, і нас влаштовує спосіб життя, який ми ведемо. До виграшу ми не були мільйонерами, проте зібрали достатньо для спокійного життя на пенсії".

До виходу пенсію Аллен Ладж більше 30 років працював зварником у провінції Онтаріо, а потім разом з дружиною переїхав до Нової Шотландії.

Lotto 6/49 - одна з двох загальнонаціональних лотерей у Канаді, пояснює Лента.ру. Учасники Lotto 6/49 можуть як самостійно визначити номери, на які може випасти виграш, так і придбати квиток з наперед проставленими номерами.