Сезон полювання почнеться на Рівненщині

Сезон полювання на диких копитних тварин на Рівненщині стартує 7 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, початок сезону полювання, відповідно до розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації Василя БЕРТАША, перенесли на цю дату у зв’язку з пожвавленням грибного сезону і бажанням обласної влади запобігти нещасним випадкам у лісі.

Усього в області діє 71 мисливське господарство, офіційно зареєстровано понад 13 тисяч мисливців, з яких активно полюють 8 тисяч осіб. Причому більше, ніж у двох третинах випадків, мисливці полюють на диких копитних тваринах в лісах колективно.

Як зазначив головний спеціаліст обласного управління лісового і мисливського господарства Володимир ЯКИМЧУК, мисливцям необхідно мати при собі відповідні посвідчення, щорічну контрольну картку, дозвіл з органів внутрішніх справ на право користування вогнепальною зброєю і ліцензію від користувача мисливських угідь.