Вийшов у світ збірник «Діяльність підпілля ОУН на сході України»

В Івано-Франківську презентовано збірник статей «Діяльність підпілля ОУН на сході України»,

Презентація збірника, який видав цього року в Дніпропетровську Східноукраїнський дослідницький центр «Спадщина», пройшла в Івано-Франківському обласному музеї визвольних змагань імені Степана Бандери, повідомили УНІАН у дирекції музею.

На презентацію прибули молоді історики Вячеслав ТРУШ, який вивчає діяльність ОУН на Харківщині, та Лесь ІСАЄВИЧ, котрий займається дослідженням слобожанського козацтва і визвольного руху на Харківщині. У збірнику йдеться, зокрема про «Підпілля ОУН-УПА на Сумщині: деталізація подій через призму документів спецслужб». Доведено на основі документів існування мінімум чотирьох окружних проводів ОУН: Сумського, Роменського, Глухівського й Конотопського, які, в свою чергу, були розгалужені на районові проводи.

На презентації наголошувалося, що цей збірник далеко не перше таке видання на сході України. Лише на Сумщині вийшли «Книга пам’яті Сумської області», «Голодомор 1932-1933 років на Сумщині», «ОУН-УПА на Сумщині».

На презентації були присутні вояки УПА, представники національно-патріотичних партій, громадськість міста. Автори збірника довели, що Організація українських націоналістів існувала не лише на теренах Західної України, як про це твердить комуністична пропаганда.