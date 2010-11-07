У Польщі звели найбільшу статую Христа (фото)

У Польщі закінчилося спорудження найвищої в світі статуї Ісуса Христа. У суботу в місті Свебодзін на кордоні з Німеччиною при великому зібранні місцевих жителів був встановлений останній елемент скульптури - голова Христа з двометровою короною.

Як повідомлялося, висота монумента, включно з короною, становить 36 метрів на 17-метровому пагорбі. При цьому висота Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро, який послужив прототипом статуї в Свебодзіне, становить 30 метрів на 8-метровому п`єдесталі. Щоправда, бразильська статуя розташована над містом на 710-метровій горі Корковаду.

Фото Reuters