У ДТП на Херсонщині постраждали десять людей
09:13, 08 листопада 2010Разное
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Всього за добу - 95 пригод
У Чаплинському районі Херсонської області на автошляху Нова Каховка – Армянськ через сильний туман сталося зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого постраждало 10 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, постраждалих з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.
Всього за добу на території країни зареєстровано 95 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 16 осіб та 132 – травмовані.
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