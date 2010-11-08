У ДТП на Херсонщині постраждали десять людей

У Чаплинському районі Херсонської області на автошляху Нова Каховка – Армянськ через сильний туман сталося зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого постраждало 10 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, постраждалих з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.

Всього за добу на території країни зареєстровано 95 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 16 осіб та 132 – травмовані.