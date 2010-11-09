Міністра транспорта Чехії позбавили водійських прав

Муніципалітет міста Нимбурк (Чехія) оштрафував міністра транспорту країни Віта Барту на п`ять тисяч чеських крон (близько 300 доларів США) і позбавив права водити автівку на півроку, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на чеський телеканал Nova.

Виявилось, що Барта їздив на особистому шикарному і дорогому автомобілі без дійсних реєстраційних номерів.

За таку провину чеського міністра могли позбавити водійських прав на два роки і оштрафувати на 10 тисяч крон.

Як зазначає телеканал, Барта став першим в історії міністром транспорту Чехії, якого за правопорушення позбавили права водити машину.

"На півроку я позбавлений права водити автомобіль ", - зізнався сам Барта в інтерв`ю телеканалу Nova.

Міністр транспорту Чехії сказав, що повністю згоден з рішенням муніципалітету в Нимбурку.

Барта пообіцяв, що до травня 2011 року їздитиме виключно на службовій машині, а у вихідні водієм особистої автівки буде його дружина.