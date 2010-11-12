Прокуратура не згодна з видачею водійських прав вищої категорії

Від початку 2010 року прокуратурою Миколаївської області та Миколаївською транспортною прокуратурою внесено 20 протестів на рішення екзаменаційної комісії підрозділу Управління ДАІ УМВС України в Миколаївській області про відкриття громадянам вищої категорії водійських прав "D", що дозволяє перевозити пасажирів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, протести прокуратури задоволені, однак незаконно видані посвідчення не вилучені, а отже, цілком ймовірно, що їхні власники і у даний час здійснюють перевезення, піддаючи пасажирів ризику.

У прес-службі також зазначили, що питання безпеки пасажирських перевезень перебуває під постійним контролем прокуратури. У 2010 році територіальним управлінням Головавтотрансінспекції в Миколаївській області за результатами перевірок було виявлено 1750 порушень, внесено 462 приписи щодо їх усунення, накладено фінансових санкцій на суму 632 тис. грн, анульовано 64 ліцензії.

Водночас, за даними обласної Державтоінспекції, за 9 місяців поточного року в області скоєно 35 автопригод з участю водіїв автобусів, у яких загинуло 3 особи і травмовано 60.

У Миколаївській області зареєстровано 244 суб`єкта господарювання, що мають ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів.

Прокурор Миколаївської області Микола СТОЯНОВ підкреслив необхідність застосовувати найсуворіші заходи покарання до водіїв, які перебувають у нетверезому стані. «Єдина реальна міра в такому випадку – позбавлення підприємства ліцензії, а водія - його посвідчення. Це, а також експлуатація технічно несправного транспорту – ті випадки, коли покарання має бути найжорсткішим», - заявив прокурор.