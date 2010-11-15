Суд у Москві розгляне відео з дня народження Януковича

Арбітражний суд Москви у понеділок проведе основні слухання за позовом медіахолдинга ТОВ "Ньюс Медиа-Рус", засновника порталу lifenews.ru і ряду друкованих ЗМІ, до корпорації Google і відеосервісу YouTube, що їй належить, про стягнення 1 мільйона рублів.

Позов заявлений з приводу незаконної, на погляд позивача, демонстрації на порталі YouTube відеоролика, відзнятого кореспондентом lifenews.ru під час святкування дня народження президента України Віктора Януковича.

Виконавчий директор ТОВ "Ньюс Медиа-Рус" Ашот Габрелянов, коментуючи Російському агентству правової і судової інформації (РАПСІ) подачу позову, пояснив, що ролика мав величезну кількість переглядів, при цьому власники сервісу супроводжували його комерційною рекламою.

За словами Габрелянова, позивач витратив чимало грошей, відправивши свого журналіста у відрядження, а YouTube, не витративши ні копійки, не соромиться заробляти на ролику, навіть не поінформувавши правовласника.

При цьому в своєму позові до YouTube і Google компанія не вимагає припинити демонстрацію ролика про Януковича, заявлено тільки вимогу про компенсацію в 1 мільйон рублів, зазначає РІА "Новости".Як пояснив виконавчий директор позивача, він "не проти те, щоб ролик там висів", якщо він, як правовласник, одержуватиме за це гроші.