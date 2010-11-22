Екс-глава МВС Молдови одержав серйозні травми в ДТП

Колишній посол Молдови в Росії, екс-голова МВС країни і колишній перший заступник голови парламенту, а нині голова партії "Єдина Молдавія" Володимир Цуркан одержав серйозні травми в дорожньо-транспортній пригоді.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в Міністерстві внутрішніх справ Молдови, ДТП відбулося біля населеного пункту Пеленія на трасі Дондушень-Дрокія-Пеленія.

Водій Mitsubishi Lancer, в якому їхав В.Цуркан, був засліплений фарами зустрічної машини, в результаті автомобіль вилетів на протилежну смугу і перекинувся. В.Цуркан з різними травмами був доставлений до Кишинівської лікарні швидкої медичної допомоги, у відділення травматології.