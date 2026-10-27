У вчених з’явилася нова гіпотеза про те, що могло вплинути на еволюцію раннього Всесвіту

Дослідники розглядають можливість, що пояснення криється у властивостях нейтрино.

Правосторонні нейтрино могли відіграти важливу роль у формуванні Всесвіту після Великого вибуху. Таке припущення висловили фізики з Університету Саутгемптона у Великій Британії та Індійського технологічного інституту Канпура, пише Interesting Engineering.

Зазначається, що однією з головних загадок сучасної фізики залишається питання, чому Всесвіт складається переважно з матерії. За наявними уявленнями, Великий вибух мав породити приблизно однакову кількість матерії та антиматерії. Їхня взаємодія мала б знищити все, і Всесвіт не був би таким, яким ми його бачимо сьогодні. Однак, за словами Рішава Рошана, фізика-теоретика з Університету Саутгемптона, правосторонні нейтрино відіграли вирішальну роль у запобіганні цьому.

Дослідники розглядають можливість, що пояснення криється у властивостях нейтрино - елементарних частинок, які зазвичай ні з чим не взаємодіють. Стандартна модель фізики елементарних частинок припускає, що нейтрино повинні бути безмасовими. Однак вони існують трьох різних типів – електронних, мюонних і тау-частинок, кожен з яких відрізняється лише різницею в масі.

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Усі нейтрино, які вдалося виявити досі, належать до лівостороннього типу. Натомість правосторонні нейтрино залишаються гіпотетичними. У деяких теоретичних моделях вони можуть бути значно масивнішими за звичайні нейтрино та допомагати пояснити, чому останні мають масу.

Рошан припускає, що найважче нейтрино було в 100 трильйонів разів важче за протон і рухалося майже зі швидкістю світла після Великого вибуху. У міру розширення та охолодження Всесвіту вона сповільнювалася, а її енергія дедалі більше визначалася масою. Унаслідок цього внесок важких нейтрино в загальний енергетичний баланс міг зрости настільки, що вони на певний час почали домінувати над іншими компонентами Всесвіту.

Такий етап міг змінити історію космічного розширення та відтермінувати деякі взаємодії між елементарними частинками. За припущенням дослідників, це вплинуло на процеси, завдяки яким у ранньому Всесвіті виник надлишок матерії порівняно з антиматерією.

Зокрема, розпад важких нейтрино міг сприяти утворенню надлишку лептонів - родини елементарних частинок, до якої належать електрони. Надалі ці процеси могли допомогти сформувати дисбаланс між матерією та антиматерією, який спостерігається сьогодні. Дослідники припускають, що в цьому процесі могло бути задіяне легше правостороннє нейтрино, приблизно в 100 мільярдів разів важче за протон.

Однак, оскільки створити щось таке велике в прискорювачі частинок неможливо, дослідники планують шукати ознаки його існування в гравітаційних хвилях.

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