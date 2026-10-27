Від душу в небі до власних апартаментів: названо найрозкішніші авіаперельоти у світі

До рейтингу не включали приватні літаки, послуги, які більше не надаються, та пропозиції, ще недоступні широкому загалу.

Багато хто вважає удачею, якщо під час реєстрації на рейс вдається отримати місце біля проходу, однак за достатньо великі гроші авіапереліт може передбачати двоспальне ліжко, гарячий душ або навіть власні апартаменти з трьох кімнат, пише TimeOut. Йдеться, що новий рейтинг визначив найрозкішніші пропозиції такого типу у світі.

Зокрема, рейтинг склала консалтингова компанія у сфері подорожей AirAdvisor. Вона оцінила переваги, які пропонують авіакомпанії, за 100-бальною шкалою у п’яти категоріях: рівень розкоші, унікальність, приватність та ексклюзивність, складність отримання послуги, а також те, наскільки вона перевершує можливості звичайного авіакрісла.

До рейтингу не включали приватні літаки, послуги, які більше не надаються, та пропозиції, ще недоступні широкому загалу. Також не враховували стандартні переваги бізнес-класу, як-от доступ до лаунжів, набори дорожніх аксесуарів і крісла, що розкладаються в горизонтальне положення. Від кожної авіакомпанії до списку потрапило не більше двох пропозицій.

Відео дня

Перше місце з майже максимальними 98 балами посіла послуга The Residence авіакомпанії Etihad Airways. Фактично це апартаменти на борту Airbus A380. До двох пасажирів можуть користуватися трьома окремими приміщеннями: вітальнею, спальнею з двоспальним ліжком і ванною кімнатою з душем.

Розкіш починається ще до виїзду з дому: пасажирам пропонують реєстрацію на рейс удома або в готелі, трансфер із водієм та персональну зустріч в аеропорту. За оцінкою AirAdvisor, The Residence майже максимально оцінили за рівнем розкоші, унікальністю, приватністю та перевагами порівняно зі звичайним авіакріслом.

Друге місце з 91 балом посіла Shower Spa на борту Airbus A380 авіакомпанії Emirates. Пасажири першого класу можуть освіжитися під час польоту в одній із двох душових кімнат у передній частині верхньої палуби літака. Там є зона для переодягання, дзеркало з туалетним столиком і підігрів підлоги. Можливість вийти з літака після тривалого перельоту зі свіжим виглядом - справді приваблива перспектива.

Третє місце з 88 балами посіла First Grand Suite швейцарської авіакомпанії SWISS - єдиний європейський продукт у першій трійці. Послуга об’єднує два сусідні люкси першого класу та простір проходу між ними в одну повністю приватну зону, яку авіакомпанія називає "лофтом у небі". У такому просторі можуть розміститися до трьох людей. Його можна використовувати як спальню, офіс або кімнату для зустрічей - тут можна відпочивати, працювати або подорожувати разом із супутниками, не обмежуючись стандартним простором салону.

Четверте місце посіла послуга, доступна на землі, а не в літаку. Пасажири першого класу La Première авіакомпанії Air France можуть забронювати приватний люкс площею близько 45 квадратних метрів в аеропорту Париж - Шарль-де-Голль. У ньому є спальня з двоспальним ліжком, ванна кімната, відкрита тераса та доступ до спа-центру Sisley. Ця пропозиція отримала 85 балів.

П’яте місце з 82 балами посіли люкси на Airbus A380 авіакомпанії Singapore Airlines. Кожен із них має окреме крісло та ліжко. Крім того, сусідні люкси можна об’єднати, перетворивши їх на спільне двоспальне ліжко для пар.

Топ-10 найрозкішніших авіаперельотів у 2026 році за версією AirAdvisor:

Etihad Airways - The Residence: 98 зі 100 балів. Emirates - Shower Spa на Airbus A380: 91 бал. SWISS - First Grand Suite: 88 балів. Air France - приватний люкс La Première в аеропорту: 85 балів. Singapore Airlines - люкси на Airbus A380: 82 бали. Lufthansa - Allegris First Class Suite Plus: 80 балів. Japan Airlines - перший клас на Airbus A350-1000: 78 балів. Emirates - бортовий лаунж на Airbus A380: 76 балів. Qatar Airways - лаунж першого класу Al Safwa: 72 бали. Virgin Atlantic - Retreat Suite: 68 балів.

Новини туризму

Нагадаємо, сервіс з оренди приватного житла для туристів Airbnb пропонує клієнтам нову послугу - під час оренди туристи можуть додатково оформити спеціальну страховку на випадок дощу під час їхньої відпустки. Отримати грошову компенсацію можна, якщо протягом будь-якого дня перебування у місці проживання з 08:00 до 20:00 за місцевим часом випадає не менше 1,5 мм опадів на годину. Розмір виплат становить від 50 до 1000 євро на день.

Вас також можуть зацікавити новини: