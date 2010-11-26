ДТП на Вінничині: троє загиблих, двоє з них – співробітники міліції

На Вінниччині внаслідок зіткнення автомобілів загинуло троє осіб, двоє з яких – співробітники міліції.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС у Вінницькій області, дорожньо-транспортна пригода сталася 25 листопада на автодорозі Турбів-Сквира.

37-річний водій автомобіля Nissan Primera скоїв зіткнення зі службовим автомобілем ВАЗ-2107 під керуванням 25-річного дільничного інспектора міліції Погребищенського райвідділу. Внаслідок зіткнення водій автомобіля ВАЗ та його пасажир 24-річний лейтенант міліції, дільничний інспектор міліції Погребищенського РВ від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.

Співробітники міліції перебували при виконанні службових обов’язків у форменому одязі та везли свідка у кримінальній справі до суду. 54-річний чоловік з тілесними ушкодженнями різного ступеню важкості госпіталізований до районної лікарні.

Водій «Нісана» перебував у стані алкогольного сп’яніння та їхав на великій швидкості. Під час надання медичної допомоги в лікарні він помер.

На місці події працює слідчо-оперативна група УМВС України у Вінницькій області.