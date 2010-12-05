Водій вантажівки помер за кермом і лоб-у-лоб врізався автобус
19:07, 05 грудня 2010Разное
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Трагедія на Полтавщині
Сьогодні вдень на Полтавщині під час зіткнення автобуса з вантажівкою одна людина загинула, ще 20 дістали травми різного ступеня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася між 13-ою та 14-ою годинами на 168-му кілометрі автотраси Київ-Харків.
За попередніми даними, водій вантажівки DAF виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автобусом Еталон.
Як зазначили в ДАІ, водій вантажівки помер від серцевого нападу, через що транспортний засіб став некерованим і тому це призвело до автокатастрофи.
Потерпілих внаслідок ДТП доставлено до лікарні.
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