Водій вантажівки помер за кермом і лоб-у-лоб врізався автобус

Сьогодні вдень на Полтавщині під час зіткнення автобуса з вантажівкою одна людина загинула, ще 20 дістали травми різного ступеня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася між 13-ою та 14-ою годинами на 168-му кілометрі автотраси Київ-Харків.

За попередніми даними, водій вантажівки DAF виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автобусом Еталон.

Як зазначили в ДАІ, водій вантажівки помер від серцевого нападу, через що транспортний засіб став некерованим і тому це призвело до автокатастрофи.

Потерпілих внаслідок ДТП доставлено до лікарні.