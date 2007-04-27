Цього року шанувальникам Таврійських Ігор не треба їхати до Каховки

Цього року прихильникам фестивалю «Таврійські Ігри» не потрібно їхати до Каховки - він пройде в Києві в НСК «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, головну музичну подію літа призначено на 29 та 30 червня. Саме у ці дні проходитиме XVI Міжнародний фестиваль «Таврійські Ігри» - акція, на яку цілий рік чекають тисячі прихильників музики та живого звуку.

«У нас є прагнення проводити в Києві музичний фестиваль європейського рівня”, - заявив почесний президент «Таврійських Ігор» Микола БАГРАЄВ. На його переконання, у бренду «Таврійські Ігри» для цього є все: імідж, досвід, команда професіоналів, ідеї та бажання. “Так склалося, - зазначив М.БАГРАЄВ, - що Київ до сьогодні не має власного брендового музичного фестивалю, хоча наша столиця має і досвід, і можливості для організації великих міжнародних форумів”. “Тому я вважаю, місто, яке є столицею великої європейської держави, повинно мати свій музичний фестиваль, який працюватиме на позитивний імідж України”, - сказав почесний президент фестивалю.

Водночас організатори висловлюють жаль, що батьківщина «Таврійських Ігор» не може сьогодні запропонувати артистам гідні побутові умови. Через це, на їхню думку, фестиваль втрачає в «іменах» і ставить під ризик свій міжнародний статус. До того ж, зазначають вони, нереально зафрахтувати пароплави на літній період. А, як показав досвід, погодні умови квітня-травня не є сприятливими для проведення великого музичного фестивалю просто неба та з живим звуком. “А в Каховці на День міста обов’язково буде влаштоване велике свято зі знаком якості від «Таврійських Ігор», - наголосили організатори фестивалю.

Фестивальна сцена XVI «Таврійських Ігор» буде сконцентрована суто на музичних подіях. В НСК «Олімпійський» глядач не побачить конкурсу краси «Королева України». Даний захід не вписується у формат стадіону, проте організатори від нього не відмовляються - конкурс «Королева України» планується провести окремо від музичного фестивалю, у відповідній залі та атмосфері.

Як зазначають організатори, усі квитки на фестиваль коштуватимуть 25 грн. на день. Для забезпечення порядку місця на стадіоні будуть поділені на сектори й танцмайданчик. А навколо стадіону працюватимуть точки, які запропонують відчути фестивальний дух: спортивна зона, музичні кіоски, байкер-сектор, екстрім-зона тощо.

Фестиваль стартуватиме о 16-й годині й закінчуватиметься уже наступної доби (концерт на стадіоні триватиме з 16.00 до 22.30).

На сьогодні виявили бажання взяти участь у «Таврійських Іграх» понад 30 музичних колективів. Серед них популярні українські артисти: Олександр ПОНОМАРЬОВ, Ані ЛОРАК, Наталія МОГИЛЕВСЬКА, Ірина БІЛИК, Тіна КАРОЛЬ, гурти «Алібі», «Авіатор», «Друга Ріка», «Тартак», «Мед Хедз», «Грін Грей», лейбл «Імперія» (ХS, ПОТАП, Настя КАМЕНСЬКИХ), МАРТА, «ТНМК», ГАЙТАНА, Ассія АХАТ&69, ГУДІМОВ, «Бумбокс», Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, С.К.А.Й., «Джанго», Міка НЬЮТОН, Світлана ЛОБОДА, «НеАнгели» та інші, а також закордонні гості - K-Maro, Валерій МЕЛАДЗЕ, «Дискотека Аварія», Діма БІЛАН.