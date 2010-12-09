Porshe, викрадений у ФРН, росіянин віз з України в Грузію

Співробітники Держмитслужби України, здійснюючи митний контроль у Іллічівському порту, викрили громадянина Росії в переміщенні через кордон вкраденого у ФРН автомобіля марки «Porshe Cayenne GTS».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби, «правопорушення було виявлено на території митного поста «Іллічівськ», де водій, який слідував на автомобілі з України до Грузії, пред`явив свій «Porshe» для митного оформлення».

В результаті з`ясувалося, що «автомобіль зареєстровано у Федеративній Республіці Німеччина. Крім того, законним власником транспортного засобу, згідно з довіреністю, є громадянка Німеччини».

Фахівці також встановили, що держномер і номер кузова на досліджуваному автомобілі змінювалися, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серійний номер за способом виготовлення, розміщенням і наявністю спеціальних засобів захисту не відповідає пред`явленому зразку бланка Німеччини.

Встановлено, що викрадений у Німеччині автомобіль «Porshe Cayenne GTS» був переміщений на територію України з території Польщі, його незаконно експлуатували, а згодом відбулася передача громадянину РФ, який спробував вивезти авто до Грузії.

Зважаючи на ряд порушень законності, автомобіль «Porshe Cayenne GTS» співробітниками митного поста «Іллічівськ» вилучено у громадянина РФ, складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 352 Митного кодексу України.