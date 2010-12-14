Міськрада Херсона просить 100 тисяч на нові стільці

Прогнозний кошторис витрат на забезпечення діяльності депутатів міської ради Херсона в 2011 роки становить 220,985 тис. грн.

Про це УНІАН повідомив депутат міської ради Херсона Станіслав ТРОШИН (ВО "Батьківщина") з посиланням на відповідний проект рішення ради.

За його словами, основну частину коштів передбачається витратити на нові стільці для депутатів (99,94 тис. грн.) і придбання нових плазмових моніторів для залу засідань міськради (67,984 тис. грн.).

При цьому депутат С.ТРОШИН відзначає, що монітор і проектори, які забезпечують показ результатів голосування, в залі є і зараз.

Питання про фінансування депутатської діяльності в 2011 році міськрада Херсона планує розглянути на сесії 28 грудня.

Як повідомлялося, у складі міськради Херсона 76 депутатів.