Геї вимагають від голови ФІФА вибачень

Представники сексуальних меншин зажадали від глави ФІФА Зеппа Блаттера залишити свою посаду або вибачитися за жарт про те, що у футбольних фанатів нетрадиційної орієнтації можуть виникнути труднощі під час проведення чемпіонату світу в Катарі, повідомляє Бі-бі-сі.

Гомосексуалізм вважається в Катарі злочином і карається позбавленням волі на строк до п`яти років.

На прес-конференції минулого понеділка Зепп Блаттер пожартував, що гомосексуалістам доведеться утриматися від сексу під час проведення чемпіонату.

Представники сексуальних меншин назвали заяву Блаттера абсолютно неприйнятною.